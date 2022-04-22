شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجدا في مزار شريف، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات من المدنيين.