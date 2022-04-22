شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو دول الجوار إلى الابتعاد عن العمليات العسكرية المؤثرة على العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الاعلامي لوزير الخارجية القول إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير العراقى مع السفير فيليب فاندين بولك سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى جمهورية العراق والمقيم في عمان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها تكريسا آفاق التعاون المستقبليّة.

وأكد الجانبان - بحسب البيان - أهمية إقامة تمثيل دبلوماسي لبلجيكا في بغداد وقيامها بدور أكبر في عملية إعادة البناء في العراق، كما بحثا أخر تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعي الوساطة من قبل الدول العربية، وأهمية إيجاد حل سلمي للأزمة والإسراع في وقف إطلاق النار.

ودعا حسين، "دول الجوار إلى احترام مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية"، مؤكداً أنَّ "العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع دول الجوار".

من جانبه قدم السفير البلجيكي "شكر وامتنان بلاده لمساعدة العراق في عمليّة إعادة (10) أطفال و(6) من زوجات مقاتليّ داعش ممن يحملون الجنسية البلجيكية من الأراضي السورية"، مؤكدا "دعم بلاده لدور العراق للوساطة بين دول المنطقة ودوره في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة".

وأشاد السفير البلجيكي بالنتائج التي حققها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في الصيف الماضي، ورحب بالاستمرار في عقد جولات أخرى من المؤتمر.