شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في غارات لسلاح الجو العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرات سلاح الجو العراقي، الجمعة، عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين من عناصر التنظيم الإرهابى.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية رصدت تحركات العناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق، مؤكدة أنه تم تزويد طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة نفذت على إثرها ضربات جوية ضد عناصر داعش.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أنه مهما حاولت العصابات الإرهابية أن تجد ملاذات تعتقد أنها آمنة ستكون القوات العراقية لها بالمرصاد.