شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد أهمية تفعيل دور الدبلوماسية لمواجهة التحديات بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية لمواجهة التحديات الراهنة التي يتعرض لها السودان.

وأكد البرهان - لدى لقائه مع وفد السفراء والمدراء بوزارة الخارجية السودانية بحضور وزير الخارجية المكلف علي الصادق - ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لرفع الحس الوطني وإعلاء كلمة السودان اقليميا ودوليا.



وطالب بالعمل على عكس الصورة المثلى للسودان للعالم الخارجي والمضي قدما في هذه المرحلة نحو الاستحقاقات الديمقراطية خاصة بعد الانفتاح الكبير للسودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.



من جانبه، قال الصادق إن اللقاء تطرق للتحديات السياسية الماثلة وضرورة العمل مع المؤسسات الدولية والإقليمة لخدمة مصالح وتطلعات الشعب السوداني.



وأضاف أن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة على العقبات التي تعترض سير العمل بوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن البرهان وعد بزيارة الوزارة في أقرب وقت ممكن.