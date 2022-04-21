شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الموريتانى يتعهد أمام البرلمان بمحاربة الفساد وبناء دولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال بمحاربة الفساد، وقال ولد بلال - خلال عرضه لبرنامج حكومته امام البرلمان اليوم الخميس في نواكشوط - إنه سيعمل على محاربة الفساد، بالقيام بعمل مؤسسي فعال يمكن من المحافظة على موارد الدولة ومعاقبة المتورطين طبقا للنصوص المعمول بها.. وفي هذا الإطار، سيتم استكمال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وأضاف أننا سنعمل على إنصاف الفئات الهشة وعلى تقريب الادارة من المزاطنين، وخلق فرص عمل للشباب.. وبناء دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن وخلق اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد وتثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة واقامة مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.



واعتبر ان برنامج حكومته سيرتكز على توجيهات الرئيس الغزواني الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامجه الاصلاحي من خلال خلق الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وتيسير نفاذ المواطنين الأشد عوزا إلى خدمات المرفق العدلي، وتمهين القضاة والرفع من تخصصهم، وإصلاح المنظومة السجنية والجزائية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق والاتجار بالبشر.



من جهة أخرى، ستتواصل جهود عصرنة القوات المسلحة وقوات الأمن، وتمهينها وتعزيز قدراتها العملياتية، وذلك بغية زيادة وسائلها ومجالات تدخلها وتكييفها مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع وبالسياق الجيوسياسي للبلاد.



وفي مجال الامن الغذائي قال رئيس الوزراء الموريتاني انه سيتم الشروع في مجموعة من الإصلاحات والرفع من مستوى الاستفادة من الموارد وسيتواصل ببناء السدود وتطوير وتأهيل وصيانة مختلف المناطق والمساحات الزراعية والمحاور المائية على مستوى مختلف ولايات الوطن.



ووضع رئيس الوزراء الموريتاني ببذل جهود كبيرة لتشجيع ومواكبة زراعة الخضروات والحبوب والأعلاف وتطوير الصناعات الزراعية باعتبارها ركائز أساسية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.