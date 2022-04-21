شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عطلة عيد الفطر 9 أيام اعتبارا من 30 أبريل وحتى 8 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى قرارا بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك بمدة 9 أيام اعتبارا من السبت 30 أبريل وحتى الأحد 8 مايو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت إلى أن "قرار العطلة الرسمية يشمل كافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات على أن يستأنف الدوام الرسمي للحكومة يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل".

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن "الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1443 هجرية وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية".

يذكر أن، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجارى بدلا من 25 من الشهر ذاته كما كان مقررا سابقا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022".

وأضافت الوكالة أن "توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".

وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 أبريل الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذى يصادف 7 مايو المقبل.