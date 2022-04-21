شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن عودة نشاط سفن الرحلات السياحية إلى ميناء طنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رست صباح اليوم الخميس بميناء مدينة طنجة، أول سفينة للرحلات السياحية البحرية بعد أكثر من سنتين عن توقف هذا النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وانطلقت رحلة الباخرة (رويال كليبر) يوم 18 أبريل الجارى، من العاصمة البرتغالية (لشبونة)، وعلى متنها مئات من المسافرين الذين نزلوا بميناء طنجة لزيارة المدينة ومعالمها التاريخية والمعمارية.

ويعول على نشاط سفن الرحلات السياحية فى أن يحدث حركة جديدة فى قطاعات السياحة، وتحريك الدورة الاقتصادية، ومن أجل تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا على الوضع الاقتصادى المحلى.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، تسجيل 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.164.567 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة النغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 7510 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.406.182 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان بانه لم تسجل أي وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي في 16.064 .. بينما تم تسجيل 91 حالة شفاء إضافية ليصل اجمالى حالات التعافي إلى 1.148.002.