شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: فتح الطريق الرابط بين لحج وتعز بعد يومين من إغلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الخميس، بفتح الطريق الرئيسى الرابط بين محافظتى لحج وتعز فى منطقة مفرق الفرشة بمديرية طور الباحة.