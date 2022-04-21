مواصفات ومميزات الدراجة ثلاثية العجلات من BRP

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

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أطلقت شركة BRP دراجتها Can-Am Spyder ثلاثية العجلات الجديدة.



وأوضحت الشركة الكندية أن الدراجة Can-Am Spyder الجديدة تسع لشخصين؛ حيث يجلس سائق الدراجة وخلفة الراكب المرافق.

وتعتمد الدراجة ثلاثية العجلات على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1330 سم مكعب يتم تبريده بالسوائل. ويولد هذا المحرك قوة 115 حصان/130 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ومن المميزات، التي تقدمها الدراجة الكندية، تعشيقة الرجوع للخلف، فضلا عن العديد من مواضع التخزين في المقدمة ومؤخرة المركبة.

وتتوفر الدراجة Can-Am Spyder ثلاثية العجلات الجديدة كموديل F3 بسعر يبدأ من 17 ألف و999 دولاراً أمريكياً وكموديل RT بسعر يبدأ من 23 ألف و899 دولاراً أمريكياً.