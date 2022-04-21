شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لا يمكن القبول بأى اعتداء على المقدسات فى القدس وتغيير هويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الخميس، إنه لا يمكن القبول بأى اعتداء على المقدسات فى القدس الشرقية المحتلة أو تغيير هويتها، داعيا إلى وقف التصعيد واحترام الوضع القانوني والتاريخي، لافتا إلى استحالة استمرار الأوضاع دون حل نهائى.