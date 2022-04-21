شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: السياحة العالمية ستتعافى من وباء كورونا عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس العالمى للسفر والسياحة، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يعود قطاعا السفر والسياحة العالميان إلى مستويات ما قبل الوباء خلال عام 2023 وأن يشهدا نموا بمعدل يفوق نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن المجلس العالمي - في تقرير أصدره خلال مؤتمر مجموعة الصناعة المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا - إنه من المتوقع أن تسجل الصناعة متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المئة من 2022 إلى 2032 مقابل زيادة بنحو 2.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن تخلق 126 مليون وظيفة جديدة.

وفي عام 2019، شكلت السياحة عُشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن جائحة كورونا دمرت الصناعة البالغة قيمتها 9.6 تريليون دولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة إنتاجها إلى النصف وترك 62 مليون شخص عاطلين عن العمل.

وتوقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لصناعة السفر والسياحة إلى 8.35 تريليون دولار العام الجاري و 9.6 تريليون دولار في عام 2023، فيما يمثل عودة إلى مستوى ما قبل الوباء.

كما توقع أن تتعافى وظائف السياحة إلى 300 مليون وظيفة العام الحالي و324 مليونًا العام القادم، وهو ما يقرب من 333 مليونًا في عام 2019، أي قبل تفشي الفيروس التاجي.