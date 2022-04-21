شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يؤكد أهمية تهدئة الأوضاع فى الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تهدئة الأوضاع ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، موضحا أن منطقتنا بحاجة إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل المضي قدما في مسارات التنمية على الأصعدة كافة بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، حيث جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي.

وثمن قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول "مسيرة الأعلام" إلى منطقة باب العامود وكذلك منع الزوار غير المسلمين من دخول باحات الأقصى بدءا من يوم غدا الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل في المجالات كافة والعمل معا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.