باحثون: تحريك الذراعين أثناء الركض لا يزيد السرعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال بحث جديد إن الرياضيين الذين أجروا سباقات ركض سريعة وأذرعهم مغلقة على صدورهم كانوا تقريباً بنفس سرعة من يركضون مع تأرجح الذراعين الطبيعي.



وبحسب موقع "ساينس دايلي"، أجرى الدراسة فريق من جامعتي ساوثرن ميدوست ووست تشستر. وقام الباحثون بفحص سرعة المشاركين الذين ركضوا أولاً 30 متراً بحركة ذراع منتظمة، ثم مرة أخرى بحركة ذراع محدودة.

وعندما انطلق المشاركون في الدراسة بحركة مقيدة للذراع، تباطأ وقتهم في الجري بمعدل 0.08 ثانية فقط في المتوسط، وهو ما يمثل اختلافًا بنسبة 1.6 في المائة عن وقت ركض المشاركين أثناء تحريك أذرعهم.

وقال بيتر وياند، خبير السرعة البشرية الذي أشرف على التجربة: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الرأي الكلاسيكي القائل بأن تأرجح الذراع يقود حركة الساق مباشرة للتأثير على الأداء غير مدعوم جيداً".

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن العدّائين يستخدمون حركة الذراع في السباقات كاستراتيجية لمنع الجسم من الدوران غير المرغوب فيه.