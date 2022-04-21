دراسة: أدوية الاكتئاب أقل فائدة على المدى الطويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة سعودية جديدة أن استخدام مضادات الاكتئاب على المدى الطويل لا يرتبط بتحسين جودة الحياة، مقارنة بالمصابين بالاكتئاب الذين لا يتناولون الأدوية.



وأجرى الدراسة الباحث عمر آل محمد وزملاؤه من جامعة الملك سعود بالرياض، ونُشرت نتائجها في مجلة "بلوس" الطبية.

وبحسب موقع "ساينس دايلي"، استخدمت الدراسة بيانات من مسح مطوّل للنفقات الصحية الأمريكية بين عامي 2005 و2015. وخلال فترة المسح كان هناك 17.47 مليون مريض مصاب بالاكتئاب كل عام، مع عامين من المتابعة، وتلقى 57.6 % منهم العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب.

وارتبط استخدام مضادات الاكتئاب ببعض التحسن في المكون العقلي، لكن عند مقارنة هذا التغير الإيجابي بمثيله لدى من لا يتناولون أدوية الاكتئاب لم تجد الدراسة أي ارتباط له دلالة إحصائية لاستخدام الأدوية على نوعية الحياة يختلف عن التحسن الذي طرأ على حياة المصابين باكتئاب ولا يتناولون أدوية.

وقال مؤلفو الدراسة: "على الرغم من أننا ما زلنا بحاجة أن يواصل مرضانا المصابين بالاكتئاب استخدام الأدوية المضادة، إلا أن هناك حاجة إلى دراسات طويلة الأجل لتقييم التأثير الفعلي للتدخلات الدوائية وغير الدوائية على نوعية حياة هؤلاء المرضى. إن دور التدخلات المعرفية والسلوكية في الإدارة طويلة المدى للاكتئاب يحتاج إلى مزيد من التقييم".