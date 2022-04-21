ماذا يحث عند الإفطار على تمر ولبن ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اعتاد كثير من الصائمين الإفطار على مزيج التمر واللبن على اعتبار أنه مفيد للصحة وغني بالمكونات المهمة للجسم، لكن الحقيقة أنه مضر للغاية.



صحيح أن التمر مفيد للجسم بشكل كبير، فهو عبارة عن سكريات بسيطة سهلة الهضم مفيدة للجسم، وقد سُّن الإفطار عليه اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام.

أما الحليب فهو غذاء مركب يحتوي على بروتينات ثقيلة صعبة الهضم تأخذ وقتا طويلا في الهضم، تقريبا من 4 إلى 5 ساعات.

وعند مزج التمر واللبن وتناولهما على معدة فارغة بعد صيام ساعات طويلة، فإن التمر يهضم والحليب يبقى لأنه يحتاج إلى مدة أطول.

وحال تناول الوجبة الرئيسية بعد ذلك، يبقى الحليب ينتظر دوره في عملية الهضم ما يسبب فيما بعد انتفاخ البطن والغازات الكثيرة وعسر الهضم.

لذا، من المفيد للصائم الإفطار على حبات تمر وماء والابتعاد عن الحليب ومشتقاته من ألبان وقشطة.