الكشف عن عين كهربائية رائدة لمساعدة المكفوفين على الرؤية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن أن تكون الرؤية الاصطناعية أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى، بعد أن طور العلماء عينًا كهربائية صغيرة مصممة لتستخدمها الروبوتات الدقيقة، والتي يمكن أن تساعد المكفوفين في النهاية أيضًا على الرؤية من جديد.



وابتكر باحثو جامعة ولاية جورجيا الجهاز باستخدام نظام تكديس رأسي جديد، مما يسمح بتقليص حجمه وتشغيله على مستويات متناهية الصغر. وهدف الفريق، بقيادة أستاذ الفيزياء المساعد سيدونج لي، هو إنشاء كاميرا صغيرة الحجم يمكن أن تعمل كعين لروبوتات صغيرة، قادرة على الوصول إلى المناطق التي لا يستطيع البشر الوصول إليها.

وفي المستقبل، يقول الفريق إنه يمكن تكييف نفس التكنولوجيا لتحقيق الرؤية للمكفوفين، أو تحسين إدراك الألوان في حالة عمى الألوان.

و يستخدم الجهاز طرقًا اصطناعية لتقليد العمليات الكيميائية الحيوية التي تسمح للبشر بالرؤية وهي خطوة نحو كاميرا روبوت صغيرة الحجم. وقال البروفيسور لي "نوضح المبدأ الأساسي والجدوى لبناء هذا النوع الجديد من مستشعرات الصور مع التركيز على التصغير، ويحسن التعرف على الألوان عند مقارنته بأجهزة الجيل السابق من نفس الحجم، وهذه هي وظيفة الرؤية الأكثر أهمية".

و تعتمد مستشعرات الألوان التقليدية عادةً على تخطيط قناة استشعار اللون الجانبي وتستهلك قدرًا كبيرًا من المساحة المادية وتوفر اكتشافًا أقل دقة للألوان. وقال البروفيسور لي "من المعروف أن أكثر من 80 في المائة من المعلومات يتم التقاطها من خلال الرؤية في البحث والصناعة والأدوية وحياتنا اليومية. الغرض النهائي من بحثنا هو تطوير كاميرا صغيرة الحجم للروبوتات الدقيقة التي يمكنها دخول المساحات الضيقة غير الملموسة بالوسائل الحالية ، وفتح آفاق جديدة في التشخيص الطبي، والدراسة البيئية، والتصنيع، وعلم الآثار، وغير ذلك الكثير".

التكنولوجيا حاليًا معلقة ببراءة اختراع مع مكتب نقل التكنولوجيا والتسويق بولاية جورجيا. الذي يقول إن عددًا من شركاء الصناعة من المحتمل أن يكونوا مهتمين باستخدام التكنولوجيا. ويقول كليف مايكلز، مدير شركة OTTC إن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على التغلب على بعض العوائق الرئيسية التي تظهر مع أجهزة الاستشعار الحالية. ومع تقدم تكنولوجيا النانو تصبح الأجهزة أكثر إحكاما، وستكون مستشعرات الألوان الأصغر والحساسة للغاية مفيدة بشكل لا يصدق.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى تطورات لمساعدة ضعاف البصر يومًا ما، وقد توفر وظيفة استشعار الألوان والتعرف على الصور عالية الجودة إمكانيات جديدة لإدراك العناصر الملونة للمعاقين بصريًا في المستقبل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.