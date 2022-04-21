شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية اليمنية" ترحب بقرار الأردن تشغيل رحلات جوية بين صنعاء وعمّان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية اليمنية،، بقرار الحكومة الأردنية بتسهيل منح التصاريح لتشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء وعمّان خلال فترة الهدنة.

وأعربت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - عن تقديرها للجهات الفنية اليمنية التي عملت على مدى الأسابيع الماضية لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنسيق مع الدول المستقبلة.

يذكر أنه من المتوقع أن تنطلق أول رحلة من العاصمة اليمنية صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان يوم الأحد القادم.