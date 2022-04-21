شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وارتفاع الحرارة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرص المهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الفرص المهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والجنوبي كما قد يصل إلى ثلاثة أمتار ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق ليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:00 الثاني عند الساعة 53:03 والجزر الأول عند الساعة 2210: والجزر الثاني عند 21:24 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 33:00 والجزر الاول عند الساعة 19:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 21 70 15 دبي 36 24 75 20 الشارقة 36 21 75 20 عجمان 33 24 70 35 أم القيوين 33 20 70 30 رأس الخيمة 35 19 70 30 الفجيرة 32 24 85 30 العين 39 23 60 10 ليوا 37 15 65 10 الرويس 36 19 70 10 السلع 36 17 70 10 دلما 31 22 70 15 طنب الكبرى 30 23 80 40 طنب الصغرى 30 23 80 40 أبو موسى 30 23 80 40 .

الكويت

مائل للحرارة نهارا وغائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة للغبار العالق على بعض المناطق.

معتدل ليلا وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً مع بعض السحب وحارا نسبيا خلال النهار ثم يتحول الى غائم جزئيا في وقت لاحق هذه الليلة.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 25%.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:08 والغروب عند الساعة 6:04