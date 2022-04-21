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العراق.. إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إصابة ثلاثة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة.

وذكرت في بيان صحفي: "أصيب ثلاثة منتسبين في اللواء 47 عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق". 

وأضافت: "إطلاق نار كثيف أعقب انفجار العبوة من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء".

وتابعت: "ما زال أبطال اللواء يلاحقون فلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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