شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكي يصل رام الله الخميس ويلتقي قيادات فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرتقب أن يصل المبعوث الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو إلى رام الله يوم غد الخميس في زيارة يلتقي خلالها قيادات فلسطينية.

وذكرت مراسلة RT أنه من المقرر أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية سيلتقي قيادات فلسطينية بينها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

يذكر أن عمرو كان ضمن وفد أمريكي التقى مساء اليوم في عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفقة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل ليمبرت. وبحث الوفد في عمان التطورات الأخيرة في القدس، والأقصى.