شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "شاومي" تطلق هاتف Redmi 10 Power الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أحدث هواتفها للفئة الاقتصادية، ويحمل اسم“Redmi 10 Power“، ويستهدف الشباب في المقام الأول؛ كونه يقدم قيمة من المواصفات والأداء مقابل سعر مقبول.



ويعد الهاتف الذكي الجديد، خليف ”Redmi 9 Power“ الذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي، ويعمل الهاتف ثنائي شرائح الاتصال (Nano) على نظام تشغيل ”Android 11″، مع واجهة ”شاومي“ التقليدية، ”MIUI 13“.