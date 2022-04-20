شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية الجديدة تعقد أولى اجتماعاتها في مدينة سبها جنوب البلاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي المكلف باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل، الأربعاء، عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة سبها غداً الخميس، وذلك لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وأكد المتحدث الرسمي في بيان له على أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها بالعاصمة طرابلس، مجددا التزامها بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون، داعيا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عصر الخميس.