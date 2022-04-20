شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة انفجار مقذوف حوثى بمحافظة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخص مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار مقذوف حوثي بمحافظة الحديدة، ونقلت قناة (اليمن) الفضائية ـ عن المرصد اليمني للألغام قوله "إن مقذوفا من مخلفات الحرب انفجر بمنطقة “المغرس” في مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة غربي اليمن".

وأضاف المرصد أن الانفجار أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.

يذكرأن، أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، تلقيه تمويلًا من الاتحاد الأوروبى بقيمة 45 مليون يورو لمواجهة أزمة الجوع في اليمن.

وذكر البرنامج، وفقا لقناة اليمن الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه سيواصل تقديم المساعدة الطارئة والدعم استجابة لارتفاع مقلق في انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على ملايين اليمنيين.

ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناريتش، إن "آلاف اليمنيين على حافة المجاعة بالفعل والعديد منهم مهددون بالقتال المكثف، كما يعاني اليمن أيضًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا التي أثرت على الإمدادات الغذائية العالمية".

وأكد أن الاتحاد سيواصل دعم اليمن، داعيا المجتمع الدولي لزيادة تمويله لليمن، وإنهاء الصراع بين الأطراف المتحاربة.

جدير بالذكر أنه ساءت الأوضاع في اليمن هذا العام حيث يحتاج 17.4 مليون شخص حاليًا إلى مساعدات غذائية، وتُظهر أحدث التوقعات أن عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية سيصل إلى 19 مليون شخص، بالإضافة إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة يمكن أن يزيد خمسة أضعاف في النصف الثاني من العام الحالي، من 31 ألفا إلى 161 ألف شخص.