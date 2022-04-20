شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: لابد من حوار اقتصادى اجتماعى ولا مجال لمن يدعون إنقاذ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا بدّ من حوار اقتصادى واجتماعى لا كغيره من الحوارات السابقة، وأنه لا مجال لأن يشارك فيه من يدعون إنقاذ الوطن بعد أن أفرغوا خزائنه أو ارتهنوا أنفسهم للخارج.

وقال الرئيس التونسى - خلال لقائه اليوم مع عبد الرحمان الهذيلى، رئيس المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصر قرطاج - إنه لا يمكن معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بنفس الطرق السابقة التي أثبت التاريخ فشلها، بل يجب حلّها بناء على الإرادة الشعبية. وناقش الرئيس التونسى، خلال اللقاء، عددا من القضايا والموضوعات خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والاجتماعى.

يذكرأن، وقع محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى على اتفاقية قرض قيمته 700 مليون دولار أمريكى مع جورج إيلومبى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).