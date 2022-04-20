شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يدين حرق نسخ من القرآن الكريم فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من حرق نسخ من القرآن الكريم، مما يعتبر إساءة متعمدة وسلوكا عدوانيا وعدم مراعاة لمشاعر المسلمين فى شهر رمضان المبارك الذي يبتهل فيه أكثر من مليار مسلم بالتضرع والدعاء من أجل الأمن والاستقرار فى العالم.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/، أن حدود حرية التعبير لا ينبغي أن تتجاوز التعدي على حقوق الآخرين واستفزاز مشاعرهم الأمر الذي يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق، ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف وينسف التعايش السلمي.



وحذرت الخارجية السودانية من خطورة أساليب إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسيء لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية ولا تخدم سوى أجندات التطُرف والتطٌرف المضاد.



وجددت وزارة الخارجية السودانية موقفها الثابت والرافض للإساءة للأديان والمعتقدات، محذرة من تكرار هذا السلوك المتطرف على غرار ما خطط له راسموس بالودان، زعيم الحزب اليميني المتشدد الدنماركي، للمظاهرة المناهضة للمسلمين ونفذها.