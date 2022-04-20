شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبناني يبحث سبل وقف السرقات والتعديات على خطوط النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع اللبناني موريس سليم سبل وضع حد للتعديات والسرقات التي تتعرض لها الخطوط التابعة لمنشآت النفط في طرابلس شمالي لبنان.



جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، للجنة المشتركة المكلفة بوضع خطة حماية أنابيب النفط والغاز، والذي عقد بمكتب بوزارة الدفاع بحضور وزير العدل هنري خوري وممثلي وزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه.



وتناول الاجتماع سبل إزالة المخالفات في حرم تلك المنشآت بالتنسيق مع البلديات والقوى الأمنية، كما تم وضع تصور لخطة أمنية تضمن استمرارية حماية المنشآت وتمنع أي تعديات مستقبلية عليها.