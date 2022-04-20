عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت مجلة “Instyle” بأن نقوش الزيبرا تزين الأحذية النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نقوش الزيبرا "الحمار الوحشي" تزين هذا الموسم كل أشكال الأحذية كأحذية اللوفر المسطحة والأحذية ذات الكعب العالي والصنادل لتضفي عليها طابعاً وحشياً يخطف الأنظار.

وأشارت “Instyle” إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق الحذاء المزدان بنقوش الزيبرا مع ملابس تزهو بألوان مشرقة كالأخضر والوردي والبنفسجي والبرتقالي.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءاً، فيمكنها تنسيق الحذاء مع ملابس تكتسي بألوان محايدة كالأسود والأبيض والرمادي.