شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع اتفاقية قرض مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بـ 700 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى على اتفاقية قرض قيمته 700 مليون دولار أمريكى مع جورج إيلومبى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

وذكر بيان صادر اليوم عن الأربعاء، البنك المركزي التونسي أن اتفاق القرض تم توقيعه الأسبوع الماضي بالقاهرة، حيث يندرج هذا القرض، المبرم من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة الجمهورية التونسية ونيابة عنها، في إطار دعم الموارد الخارجية والتي تضمن تماسك ميزانية الدولة لسنة 2022.

ومن المقرر أن يتم تسديد هذا القرض على مدى 7 سنوات منها سنتان إمهال وبنسبة فائدة تساوي 5.76% سنويا.