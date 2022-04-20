تعرف على موعد عيد الفطر في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت الحسابات الفلكية بمصر، أن هلال عيد الفطر "هلال شهر شوال" لن يكون قد ولد مع غروب شمس يوم الرؤية (29 رمضان).



وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إلى أن هلال شهر شوال لن يولد قبل غروب شمس يوم السبت 29 من رمضـان 1443هـ الموافق 30 أبريل/ نيسان"، في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد في بيان إن الهلال سوف يولد مباشرة بعد عبور خط الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــــت 30 أبريل/ نيسان 2022.

وخط الاقتران هو الواصل بين مركز الشمس والقمر والأرض، حيث يكون اجتماعهم على خط واحد مقدمة لميلاد الهلال.

وأضاف القاضي أنه بناء على هذه الحسابات الفلكية، يكون يوم الأحد الأول من مايو/ أيار، هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غــرة شهر شوال فلكيا يوم الإثنين 2 مايو/ أيار (أول أيام عيد الفطر المبارك).

من جانبها أعلنت الحكومة المصرية، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك على أن تكون مدفوعة الأجر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل/ نيسان 2022، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو/ أيار عام 2022، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والعامة.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن عطلة رسمية طويلة للقطاع المصرفي تستمر لمدة 8 أيام متتالية، وتبدأ من 29 من أبريل/ نيسان الحالي وتنتهي في 7 من مايو/ أيار 2022.

وأضاف البنك المركزي في بيان له، أن إجازة البنوك المصرية الرسمية لعيد الفطر المبارك تستمر 3 أيام متتالية تبدأ يوم الإثنين 2 مايو أول أيام العيد، وحتى 4 مايو، يتبعها عطلة عيد العمال يوم الخميس، ثم العطلة الأسبوعية الرسمية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت 6 و7 مايو 2022.