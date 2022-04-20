كل ما تريد معرفته حول هاتف ريلمي الذكي C31

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

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أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الذكي C31 الجديد، الذي يمتاز بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة تعرض 16.7 مليون لون وتغطي حوالي 88.7% من واجهة الجهاز.

مواصفات الكاميرا

وأوضحت الشركة الصينية أن كاميرا السيلفي تظهر بدقة 5 ميجابيسكل على الحافة العلوية للشاشة، وعلى الجانب الخلفي توجد كاميرا ثلاثية تعمل بوظيفة الذكاء الاصطناعي، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى مستشعرين للماكرو وبيانات العمق.

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وينبض بداخل الهاتف الذكي C31 الجديد المعالج UniSoc T612 بسرعة 1.82 جيجاهرتز، وتعد البطارية من أهم التجهيزات التقنية البارزة في الهاتف الذكي الجديد، وتأتي بسعة 5000 مللي أمبير ساعة.

ومن خلال وضع التوفير الفائق "Ultra Saving Mode" فإنه يمكن إجراء 1.1 ساعة من محادثات واتس آب أو 2.4 ساعة من الاتصالات الهاتفية أو 4.1 ساعة من الاستماع لموسيقى سبوتيفاي عندما تكون حالة شحن البطارية 5% فقط.

وقامت ريلمي بتثبيت مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي، الذي يأتي بجسم نحيف للغاية لا يتعدى 8.4 ملم، ويشتمل جهاز C31 الجديد على ثلاث فتحات للبطاقات منها بطاقتي SIM وبطاقة ذاكرة بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل ريلمي UI R Edition، الذي يستند إلى نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

وريلمي هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية يقع مقرها في شنجن. تأسست العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو/أيار 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل سكاي لي (من مواليد بينجهونج)، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو. وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن وعصابات اللياقة البدنية والحقائب.

وظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم "OPPO Real"، حيث أنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي كي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات.

وفي 30 يوليو/تموز 2018، أعلن نائب الرئيس السابق لأوبو ورئيس قسم الأعمال الخارجية في أوبو سكاي لي استقالته الرسمية من أوبو وعزمه تأسيس ريلمي كعلامة تجارية مستقلة. حيث قال حينها أن العلامة التجارية ريلمي ستركز على توفير هواتف محمولة تمزج بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وبذلك توفر للشباب حياة سعيدة تتميز "بالتكنولوجيا" و"الجمال" بأسعار معقولة. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت ريلمي شعاراً جديداً.