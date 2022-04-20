شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تطلق منصة تفاعلية بعدة لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، منصة تفاعلية بعدة لغات عالمية، تستهدف القاصدات غير الناطقات باللغة العربية .

وقالت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين دلال بنت عبد العزيز فلاته - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، إن المنصة التفاعلية تحتوي على القرآن الكريم والإمساكية وصفة العمرة، بالإضافة إلى المكتبة الرقمية وروابط مهمة لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية والأردية والفرنسية.

ووفقا للوكالة، تأتي هذه المنصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، نحو تجويد المنظومة النسائية والارتقاء بها، بما يتواكب مع تطلعات قيادة المملكة في إيصال رسالة الحرمين المباركة للعالم أجمع.