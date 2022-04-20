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الرئيس اللبنانى: الاعتداءات الممنهجة على المسجد الأقصى لن تغير هوية القدس

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القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الصامدين بمواجهة محاولات تهويد الاقصى.

وصرح عون عبر "تويتر"، إن "اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الأقصى والمصلين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها".

وأضاف: "كل التضامن مع المقدسيين والفلسطينيين الصامدين بمواجهة محاولات تهويد الاقصى، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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