شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: الاعتداءات الممنهجة على المسجد الأقصى لن تغير هوية القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الصامدين بمواجهة محاولات تهويد الاقصى.

وصرح عون عبر "تويتر"، إن "اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الأقصى والمصلين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها".