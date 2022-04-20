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برنامج الأغذية العالمى يتلقى دعم بقيمة 45 مليون يورو لأزمة الجوع فى اليمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، عن تلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبى بقيمة 45 مليون يورو لمواجهة أزمة الجوع فى اليمن .

وذكر البرنامج ، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم الأربعاء، أنه سيواصل تقديم المساعدة الطارئة والدعم استجابة لارتفاع مقلق في انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على ملايين اليمنيين.

ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناريتش، إن "آلاف اليمنيين على حافة المجاعة بالفعل والعديد منهم مهددون بالقتال المكثف، كما يعاني اليمن أيضًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا التي أثرت على الإمدادات الغذائية العالمية".. وأكد أن الاتحاد سيواصل دعم اليمن، داعيا المجتمع الدولي لزيادة تمويله لليمن، وإنهاء الصراع بين الأطراف المتحاربة.

جدير بالذكر أنه ساءت الأوضاع في اليمن هذا العام حيث يحتاج 17.4 مليون شخص حاليًا إلى مساعدات غذائية .. وتُظهر أحدث التوقعات أن عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية سيصل إلى 19 مليون شخص.. بالإضافة إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة يمكن أن يزيد خمسة أضعاف في النصف الثاني من العام الحالي، من 31 ألفاً إلى 161 ألف شخص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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