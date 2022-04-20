شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى يشارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس وزير المالية السعودى، محمد الجدعان، وفد المملكة العربية السعودية، المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتى تعقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن .

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، الأربعاء، أن وزير المالية السعودي سيشارك في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي .

ويتضمن جدول أعمال اجتماع ‏اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، ومواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم للأعضاء، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الشامل لضمان التعافي الاقتصادي.

