شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الروسى يقضى على خلية إرهابية فى منطقة الأورال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير" المحظورة فى روسيا فى منطقة الأورال، مشيرا إلى أن هذه الخلية جندت مسلمين محليين ومهاجرين للقتال .

وقال جهاز الأمن فى بيان اليوم الأربعاء، "نتيجة للأعمال المنسقة، تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسى من تحييد خلية تآمرية في منطقة سفيردلوفسك الروسية بالأورال، تتألف من خمسة مواطنين من بلدان منطقة آسيا الوسطى".

وأضاف البيان:" بتوجيه من مبعوثين أجانب، روج هؤلاء الأشخاص لإيديولوجية حزب التحرير وجندوا مسلمين محليين وعمال مهاجرين"وأن عناصر الأمن عثرت في مكان تواجد الخلية على مواد دعائية ممنوعة لحزب التحرير، ووسائل اتصال ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمها عناصر الخلية في تنفيذ أعمال إرهابية.