هل من الآمن غسل لحافك في الغسالة؟.. خبراء يُجيبون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

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على الرغم من أن اللحاف لا يحتاج إلى الغسيل المتكرر مثل الشراشف وأغطية السرير، إلا أنه لا يزال عنصرًا لا يجب نسيانه عندما يتعلق الأمر بالتنظيف.



ووفقًا لخبراء شركة المراتب البريطانية كاسبر، بجب أن تفكر في غسل لحافك كل بضعة أشهر أو مرتين في السنة على الأقل. ولا يعد غسل لحافك أمرًا ضروريًا للنظافة فحسب، بل يساعد أيضًا في منع تشكل عث الغبار.

علاوة على ذلك، فإن الإنسان العادي "يتعرق 200 مل على الأقل على الفراش"، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور روائح كريهة وعلامات قبيحة. وعلى عكس الملاءات وغطاء اللحاف، يمكن أن يكون اللحاف نفسه محيرًا عند غسله.

هل يمكنك غسل لحافك في الغسالة؟

تتعلق الإجابة على هذا السؤال إلى حد كبير بحجم حوض الغسالة، والمواد المصنوع منها لحافك.

كيفية غسل اللحاف الصناعي

إذا كان اللحاف ملائمًا للغسالة، يوصي الخبراء بغسله في دورة لطيفة. وبعد غسل اللحاف، تأكدي من تجفيفه تمامًا وتهويته قبل إعادته إلى السرير. وإذا كان لحافك لا يمكن وضعه في الغسالة، فقد يحتاج إلى التنظيف الجاف.

كيفية غسل لحاف الريش

من المهم التحقق من ملصق العناية بالريش واللحف المحشوة بالزغب حيث قد لا تتمكنين من غسل اللحاف في الغسالة ولكنه قد يتطلب بدلاً من ذلك التنظيف الجاف. إذا كان بإمكانك غسل اللحاف في الغسالة، اغسليه في دورة لطيفة باستخدام منظف غير حيوي. وبعد الغسيل، تأكدي من تهوية وتجفيف اللحاف تمامًا قبل إعادته إلى سريرك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.