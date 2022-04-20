هكذا تنشئ مقطع "دويتو” على تطبيق تيك توك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن لمستخدمي تيك توك، إنشاء فيديو “دويتو” عبر تسجيل فيديو خاص بهم على تطبيق تيك توك مع دمج فيديو لشخص آخر، والتعليق عليه كما يشاؤون.



وقد أورد موقع “ميترو” الإلكتروني الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء مقطع دويتو على تيك توك، على النحو التالي:

- انقر على رمز السهم على يمين الفيديو الذي تريد استخدامه كفيديو “دويتو”.

- اضغط على دويتو في الأسفل.

- اختر من بين خيارات التصوير على اليمين.

- اضغط على الزر الأحمر لبدء التسجيل وإيقافه، ثم انقر فوق علامة الاختيار.

- قم بتحرير الفيديو الخاص بك، ثم انقر فوق التالي.

- اضبط إعداداتك، واكتب تعليقًا، ثم انقر فوق نشر.

لا يتم تمكين ميزة دويتو تلقائيًا في جميع مقاطع الفيديو. إذا كنت تريد أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بك متاحة للآخرين لإنشاء مقاطع دويتو معها، فيمكنك تغيير إعدادات الخصوصية.