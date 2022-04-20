شركة هواوي تطلق تحديثا لساعتها الذكية Band 6

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي تحديثا جديدا لساعتها الذكية Band 6، والذي يقدم وظيفتين جديدتين.



وأوضحت الشركة الصينية أنه من الممكن الآن تنشيط الوضع، الذي ينشط الشاشة عند لمسها؛ لذا لم يعد من الضروري الضغط على الزر لاسترداد المعلومات بسرعة، كما يزال خيار تنشيط الساعة عن طريق لف المعصم.

وتخص الوظيفة الثانية الحماية؛ حيث أصبح من الممكن حماية الساعة بواسطة رمز PIN، وهو ما يمنع الوصول غير المصرح به في حال السرقة على سبيل المثال أو حتى الوصول للإشعارات.

وشملت التحسينات أيضا تقنية البلوتوث وتحسين مظهر بعض الشاشات، وكذلك استقرار النظام العام.

وقبل أسابيع، أطلقت شركة هواوي Huawei، ساعتها الجديدة الذكية المميزة، Huawei Watch Gt 3 في المملكة المتحدة.

وتتميز Huawei Watch Gt 3 الجديدة بالكثير من المميزات والمواصفات، التي تجعلها من أهم الساعات الذكية في السوق، بعدما تميزت الشركة في الإصدار السابق لها بساعة Huawei Watch GT 2 في عام 2019.

كما أعلنت شركة هواوي عن إطلاق أول نظارة ذكية مزودة بنظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها.

وأكدت الشركة الصينية على أن النظارة الذكية الجديدة توفر العديد من الوظائف المتطورة اعتمادا على نظام التشغيل وبعض المستشعرات والسماعات والميكروفونات المدمجة.