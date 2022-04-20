شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى يعلن إيقاف رحلاته الجوية اليوم بسبب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى، إيقاف الرحلات فى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر.

وذكر إعلام المطار - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "إدارة مطار بغداد الدولى، تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م".

وأضاف البيان، أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".