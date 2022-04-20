شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يكشفه صوتك عن صحتك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استخدم أطباء تسجيلات قصيرة للكلام لتقييم ما إذا كان الأشخاص معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية ناجمة عن انسداد الشرايين.



وأخبر أطباء القلب في Mayo Clinic في الولايات المتحدة، مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب الشهر الماضي، كيف أظهرت دراستهم لأكثر من 100 مريض أن برنامج كمبيوتر للذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنبأ بدقة بمرض الشريان التاجي - تراكم اللويحات في شرايين القلب - من خلال تحليل ثلاث مقاطع من أصوات المرضى مدة كل منها 30 ثانية.

وتم تغذية الكمبيوتر بـ 10000 عينة صوتية من مرضى الشريان التاجي. ومن هذه الميزات، تعلم اكتشاف المشكلات من 80 سمة مميزة لأصوات المرضى، مثل التغييرات في التردد والنبرة والحجم والصياغة الدقيقة للغاية بحيث لا يمكن للأذن البشرية أن تلتقطها.

وطُلب من المرضى البالغ عددهم 108 مرضى في الدراسة، والذين من المقرر أن يخضعوا جميعا لتصوير الأوعية التاجية (الأشعة السينية التي تقيم حالة شرايين القلب)، تسجيل عينات من أنفسهم وهم يقرأون نصا مُعدا. وتلك التي سجلتها خوارزمية الكمبيوتر على أنها "عالية الخطورة" للإصابة بأمراض القلب، لديها أيضا صور الأوعية الدموية التي تشير إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بأكثر من الضعف من أولئك الذين حصلوا على درجة "منخفضة المخاطر".

وعلى مدار العامين التاليين، تم إدخال ما يقرب من 60% من المرضى المعرضين لمخاطر عالية إلى المستشفى بسبب آلام في الصدر أو نوبات قلبية، مقارنة بنسبة 30% ممن لديهم خطاب منخفض الخطورة.

كما أن العلماء غير متأكدين من السبب الذي يجعل بعض ميزات الصوت تشير إلى أمراض القلب. وتقول إحدى النظريات إن الأمر يتعلق بالجهاز العصبي اللاإرادي - الجزء الذي يتحكم في العمليات الجسدية التي لا نفكر فيها بوعي، بما في ذلك معدل ضربات القلب والكلام.

ونظرا لأن النظام نفسه يتحكم في هاتين الوظيفتين، فمن الممكن أن ترسل مشاكل القلب بطريقة ما تموجات مسموعة بمهارة من خلال كلامنا.

ويتم تجريب نظام مماثل في هولندا لاكتشاف العلامات المبكرة للخرف. ويطلب المشروع، في مركز ألزهايمر بأمستردام، من كبار السن تسجيل أصواتهم على الهواتف الذكية وإرسالها لتحليلها بواسطة خوارزمية الكمبيوتر.

وتلتقط الخوارزمية التغييرات الطفيفة في درجة الصوت والوضوح والعادات اللغوية، مثل استخدام الأفعال البسيطة فقط وإحداث أخطاء طفيفة في النطق، والتي يمكن أن تكون بعض المؤشرات المبكرة جدا للخرف.

وفي الوقت نفسه، يستخدم الباحثون في إيطاليا الخوارزميات الصوتية لاكتشاف مرض باركنسون - المعروف بالفعل أنه يسبب خلل النطق الناجم عن نقص الحركة، حيث يكون الكلام رقيقا ورتيبا ويفتقر إلى النطق.

وفي فبراير، أفاد علماء في روما في مجلة Frontiers in Neurology، كيف أن دراستهم لأكثر من 200 من كبار السن أظهرت أن خوارزمية الكمبيوتر يمكن أن تكتشف المرض حتى لدى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد.

ويقول جون روبين، استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة ورئيس وحدة اضطرابات الصوت في مستشفيات جامعة كوليدج لندن NHS Foundation Trust، إن الأبحاث الصوتية لها إمكانات كبيرة.

ويقول: "كان الناس مهتمين باستخدام الصوت لإجراء التشخيص لفترة طويلة. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، حددت الأبحاث أنه يمكن للأشخاص تحديد عمر الشخص بشكل معقول من خلال سماعهم يتحدثون. إنه المكان الذي بدأ فيه هذا النوع من البحث".

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 في جامعة Nottingham Trent، أن معظم الأشخاص يمكنهم فك رموز القرائن حول صحة الآخرين وطولهم وعمرهم - وكل ذلك من خلال الاستماع إلى أصواتهم. وقال الباحثون إن تحليل الصوت قد يكون سمة تطورية لمساعدتنا في اختيار رفيق مناسب.

وقد يعطي الصوت أدلة على خصوبة المرأة، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 في جامعة جيمس ماديسون في فيرجينيا، ونشرت في علم النفس التطوري.

وتقول الدكتورة ميلاني شوب نوكس، عالمة النفس التي قادت الدراسة، إنه قد يكون هناك تفسير مادي للتغيرات الدقيقة المتعلقة بالخصوبة في الكلام الأنثوي.

وتقول: "الحنجرة حساسة بشكل خاص للهرمونات الجنسية. قد تعزز هذه الوضوح الصوتي أو تعيقه، اعتمادا على مستوى الهرمونات".

كما أن التحدث بوضوح قد يجعل المرأة أكثر جاذبية أيضا، وفقا لعلماء من جامعة كاليفورنيا وإيرفين وجامعة يوتا، الذين وجدوا أن الرجال صنفوا أصوات النساء على أنها أكثر جاذبية بنسبة 73% إذا أعلنوا بدرجة عالية من الوضوح.