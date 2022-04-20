شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الاشتباه فى وفاة شخص بمرض الحمى النزفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة الصحة بمحافظة النجف العراقية الاشتباه في وفاة شخص بمرض "الحمى النزفية".

وأوضحت دائرة صحة النجف في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "الشخص المتوفى لم يتم سحب الدم منه بسبب حالته الصحية التي كانت سيئة جداً، لكن العلامات السريرية تدل على وفاته بالحمى النزفية".

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن "الحمَّيات النزفية الفيروسية هي من بين حالات طوارئ الصحة العامة الهامة التي تثير قلقاً دولياً كما حددتها اللوائح الصحية الدولية (2009)، وهي تتميز بظهور مفاجئ".

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش.

وتشمل بعض أنواع الحمَّى النزفية الفيروسية ما يلي: حمَّى الضنك - حمَّى الإيبولا - حمَّى لاسا - حمَّى ماربورغ - الحمَّى الصفراء.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، ولكن توجد لقاحات لعدد قليل منها.