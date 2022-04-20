شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية يمنية: جماعة الحوثى تخرق الهدنة وتشن هجوما على مواقع الجيش بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي شنت هجوما مدفعيا واسعا على مواقع قوات الجيش الوطني جنوبي محافظة مأرب الواقعة غربي اليمن.