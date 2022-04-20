شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، انتشرت الشرطة في ساحات الحرم القدسي، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، كما حاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وتواصل الشرطة التضييق على الفلسطينيين، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.