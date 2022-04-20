شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أعمال مستحبة في العشر الأواخر من رمضان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعد العشر الأواخر من رمضان المبارك أفضل 10 ليال للعبادة والعمل الصالح والتقرب من الله عز وجل.



ففي هذه الليالي تقبل الأعمال ويتضّاعف الأجر، وفي كل ليلة يختار الله العتقاء من النار والفائزين بالجنة بإذن الله دون عناء ولا سابقة عذاب.

موعد دخولها

يبدأ دخول العشر الأواخر من رمضان من ليلة الحادي والعشرين منه، حتى رؤية هلال العيد سواء كان الشهر ناقصاً “29 يوماً” أي 9 أيام بدلاً من 10، أو تاماً “30 يوماً” وبهذا تكون 10 ليالي كاملة.

ومن فضل العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القدر التى وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا.

أعمال مستحبة في العشر الأواخر من رمضان

من المستحب إحياء العشر الأواخر من رمضان بالقيام والصلاة والدعاء والعبادة، وطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل، وتحري ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”.

وقيل عن عائشة رضي الله عنها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر كان يشد مئزره، ويوقظ أهله، ويقوم ليله.

هذا وكان يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بعدد من العبادات وهي:

-إحياء الليل بصلاة القيام، وإيقاظ الرجل لأهل منزله للصلاة والعبادة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

-اعتزال أمور الدنيا والانشغال بالطاعة والعبادة

-قراءة القرآن بتدبّر وخشوع

-الذكر والدعاء وطلب الرحمة والمغفرة من الله والإكثار من قول “اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفوا عنا”

-الاعتكاف في المسجد

-الإكثار من الصدقات وإخراج الزكاة

-عمل الخير وصلة الرحم والإحسان للفقراء

- الاغتسال والتطيب

-تأخير الفطور للسحور

ليلة القدر

تعتبر ليلة القدر واحدة من ايام العشر الأواخر من رمضان، وكما جاء في الآية الأولى من سورة القدر بأنها الليلة التي أُنزل فيها القرآن الكريم، وليس معروفاً في أي يوم من الأيام العشرة تحديداً، إلا أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض آثار و علامات ليلة القدر.

وقال تعالي:"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)".