شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر لم تسجل أى وفيات بـ "كورونا" لليوم السابع والعشرين على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل 5 إصابات جديدة عبر كامل أراضيها، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم السابع والعشرين على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 265 ألفا و746 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و336 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6 آلاف و874 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب لكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.