شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية.. وصحو بالإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج.
السعودية:
توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسيرو الباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال المركز في بيانه اليومي ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند الساعة 17:03 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند 20:54 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:50 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.