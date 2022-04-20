هل سلسلة آي فون 14 يمكن أن تأتي بحجمين فقط؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ظهرت تسريبات أبل آي فون 14 على الويب منذ إطلاق سلسلة آي فون 13 في سبتمبر 2021. وقد نظرت هذه التسريبات في جوانب مختلفة من هاتف آي فون 13، بما في ذلك الشق المعاد تصميمه. ومع ذلك، تشير أحدث التقارير إلى أن سلسلة آي فون التالية ستأتي بحجمين اثنين فقط، وهو ما يتماشى مع التوقعات بأن أبل ستتخلى عن جهاز "ميني".



كشفت صور مسربة جديدة عن قوالب معدنية لسلسلة آي فون 14 . تُظهر القوالب، التي تم مشاركتها على "موقع ويبو"، أن السلسلة ستأتي بحجمين فقط من أجهزة آي فون.

ماذا يعني هذا؟

تم تصنيع سلسلة آي فون 13 الحالية بثلاثة أحجام، وهي آي فون 13 ميني (بشاشة 5.4 بوصة) وآي فون 13 وآي فون 13 برو (بشاشة 6.1 بوصة) و آي فون 13 برو ماكس (بشاشة بحجم 6.7 بوصة).

وتشير القوالب المعدنية إلى أننا سنرى نوعين فقط من أجهزة آي فون في السلسلة 14. وهما 6.1 بوصة منها و6.7 بوصة. هذا يعني بأننا لن نرى آي فون 14 ميني، ولكن بدلاً من ذلك، سيتم إضافة آي فون 14 ماكس إلى السلسلة. هذا يعني أننا سنرى أربعة أنواع مختلفة من آي فون 14 وهي: آي فون 14 و آي فون 14 برو بشاشات 6.1 بوصة وآي فون 14 ماكس و آي فون 14 برو ماكس بشاشات بحجم 6.7 بوصة.

ستستمر سلسلة آي فون 14 في تخطي الكاميرا الخلفية الثالثة لجميع الطرز ما عدا برو، والتي ستحصل على كاميرتين.

علاوة على ذلك، يشاع أن السلسلة بأكملها ستفتقد كاميرات بيريسكوب لصالح الكاميرا الرئيسية التي تمت ترقيتها بدقة 48 ميغابكسل.

يشاع أيضًا أن أبل ستطلق طرازات آي فون 14 غير الاحترافية مع مجموعة شرائح A15الحالية بدلاً من رقائق الجيل التالي A16، والتي يقال إنها ستعمل فقط على تشغيل طرز برو. عند الحديث عن التغييرات في طرز برو، من المحتمل أيضًا أن نرى فتحات مثقوبة في أجهزة برو فقط، بينما تلتزم الطرز غير الاحترافية بتصميم الشق الحالي لمدة عام آخر، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.