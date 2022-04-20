موديرنا تكشف أن جرعة تنشيطية من لقاح مخصص لمكافحة السلالة بيتا أكثر فاعلية ضد أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شركة موديرنا امس إن جرعة تنشيطية من لقاح مضاد لكورونا مخصص لاستهداف السلالة بيتا وأيضاً فيروس كورونا الأصلي أنتجت استجابة مناعية أفضل ضد عدد من سلالات الفيروس من بينها السلالة أوميكرون.



وقالت موديرنا إن النتائج علامة جيدة بالنسبة لخطط الشركة لإنتاج جرعات مستقبلية تستهدف اثنتين من سلالات كورونا.

وقالت جاكلين ميلر، وهي من كبار علماء موديرنا، إن الشركة ليس لديهها خطط فورية لطلب التصريح للقاح الثنائي الذي يشمل مكافحة السلالة بيتا.

وستحيل الشركة البيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أجل بدء العمل لإنتاج لقاح مستقبلي يشمل السلالة أوميكرون باعتبارها هدفاً.

واختبرت الشركة الجرعة التنشيطية على 300 شخص.