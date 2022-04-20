دراسة: تناول الفطور قبل 7 صباحاً يطيل عمرك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طول العمر والنظام الغذائي متلازمان بشكل دائم، ويتم الحديث كثيرًا عن أهمية الفطور الجيد ولكن لا يُعرف الكثير عن كيفية تأثير توقيته على العمر الافتراضي للإنسان.



وتشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجبة الفطور في وقت مبكر والابتعاد عن السكريات المضافة يعدان من العوامل الأساسية لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم.

ويمهد الفطور الطريق لبقية يوم الشخص وربما بقية حياته. ومن ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية، تعتبر بعض الأطعمة مرادفة للمخاطر الصحية المرتبطة بها. ومع وضع هذا في الاعتبار، ما هي أسوأ أنواع أطعمة الفطور التي تؤثر ليس فقط على صحتك العامة ولكن أيضًا على طول العمر لديك ومتى يكون أفضل وقت لتناولها؟

في الواقع، وجدت الأبحاث أن تناول الطعام الصحي يمكن أن يطيل العمر من ست إلى سبع سنوات لدى البالغين في منتصف العمر، ولدى الشباب، يمكن أن يزيد العمر بحوالي عشر سنوات. وعوامل الخطر الغذائية الرئيسية للوفاة هي النظم الغذائية الغنية بالصوديوم وقليلة الحبوب الكاملة وقليلة الفاكهة وانخفاض المكسرات والبذور وانخفاض الخضروات وانخفاض دهون أوميغا 3.

ويُقال بالفعل إن وجبة الفطور هي أهم وجبة في اليوم، لكن الخبراء يعتقدون الآن أن تناولها عند بزوغ الفجر يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول أيضًا. و يمكن أن يؤدي تناول وجبة الفطور في الساعة 7 صباحًا إلى زيادة متوسط العمر المتوقع، لكن الانتظار حتى الساعة 10 صباحًا قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وقام باحثون من جامعة مدينة نيويورك بتتبع أكثر من 34000 أمريكي تزيد أعمارهم عن 40 عامًا لعدة عقود، وسجل المشاركون أوقات تناول الطعام وطابق العلماء هذه البيانات مع معدلات الوفيات على مدار الدراسة.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة التغذية، أن أولئك الذين يتناولون وجبة الفطور بين الساعة 6 صباحًا و 7 صباحًا كانوا أقل عرضة بنسبة 6 في المائة للوفاة المبكرة بسبب الأمراض الرئيسية مثل أمراض القلب أو السرطان مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبة الفطور بانتظام في الساعة 8 صباحًا، و 12 في المائة أقل عرضة لخطر الإصابة.

ولاحظ الباحثون أيضًا أن أولئك الذين تناولوا وجبة الفطور في وقت لاحق أظهروا أن الجسم ينتج أنسولين أقل تدريجيًا ويزيد من مستويات السكر في الدم لديهم- مما يؤدي إلى مرض السكري والسمنة وأمراض القلب، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.