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موريتانيا تتسلم من الصين مليون جرعة من لقاح سينوفارم لمواجهة كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أشرف وزير الصحة الموريتانى مختار ولد داهي، بمطار نواكشوط الدولي، على تسلم دفعة جديدة من لقاح " سينوفارم" الصيني، مكونة من مليون جرعة ، من جمهورية الصين الشعبية.

وتهدف هذه المساعدة الخامسة من نوعها، إلى دعم الجهود المبذولة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح الوزير، أن هذه المساعدة تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وأضاف أن الدفعات السابقة مثلت دعما قويا لجهود موريتانيا في إطار مواجهة الجائحة.

ودعا وزير الصحة الموريتانى جميع المواطنين إلى المشاركة في الحملة الوطنية التي ستقوم بها موريتانيا خلال الأيام المقبلة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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